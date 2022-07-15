 

Парламент Шри-Ланки объявил об официальной отставке президента страны

15.07.2022, 9:15, Разное
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Махинда Япа Абейвардена, спикер парламента Шри-Ланки, подтвердил, что президент Готабайя Раджапакса уходит в отставку, пишет ланкийский новостной портал Adaderana. Adaderana цитирует официальное заявление, сделанное спикером на пресс-конференции в его резиденции.
По словам Абейвардены, “Готабайя Раджапакса официально подал в отставку с поста президента Шри-Ланки с 14 июля”, – говорится в публикации.

Участники длительной акции протеста против правительства президента Готабайи Раджапакса в конце прошлой недели взяли штурмом резиденции премьер-министра и президента. Глава государства объявил о своей отставке и бежал из страны. Протесты усилились из-за того, что Раджапакса, вопреки ожиданиям, не подал в парламент заявление об отставке. Вместо него он назначил временным президентом Ранила Викремесинге, который также требовал отставки Раджапаксы.

В настоящее время Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Страна переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, когда пандемия коронавируса поразила туристический сектор. Это был основной источник иностранной валюты, но республика осталась без достаточного количества топлива. Страна испытывает нехватку продовольствия, топлива и предметов первой необходимости. Во многих районах постоянно отключают электричество. Внешний долг острова также оценивается в 51 миллиард долларов.



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