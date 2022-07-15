Канада усилила санкции против России
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По сообщению Министерства иностранных дел Канады, Оттава включила машиностроение, металлургию и транспорт в список российских отраслей, на которые распространяются санкции в результате конфликта с Украиной.
Этот список включает в себя металлургию черных металлов и производство готовых металлических изделий, а также компьютеры, электронику и оптику. Он также включает наземный транспорт и трубопроводы.
Канада также запретила некоторые промышленные услуги, связанные с химической, нефтяной и машиностроительной промышленностью России.
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