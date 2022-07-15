Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», – цитирует РИА «Новости» Чжан Мин.

По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.

Ранее и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.

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