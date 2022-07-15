Вооруженные силы России и ДНР продолжили зачистку восточных районов Северска

Украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города, сообщил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Безсонов добавил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС РФ взяли под контроль большую часть города Северска.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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