Стало известно об отсутствии у ЕС денег для помощи Украине

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15.07.2022, 9:00, Новости дня
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Евросоюз отправит менее 1 млрд евро вместо 9 миллиардов на помощь Украине, потому что у ЕС возникли серьезные проблемы в экономике, сообщили СМИ.

«Громкая помощь Украине, которую ЕС обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, поскольку блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов, но пока ЕС удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели», – передает Ura.Ru текст материала издания Bloomberg.

Ранее советник президента Украины Олег Устенко рассказал Financial Times, что для покрытия дефицита бюджета украинской стороне требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов. По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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