Мнение: Здравствуй, крепостное право!

Ввели “закон” “О спецмерах в экономике”, Путин его подписал. Полное название такое – “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации”.

По новым правилам “при введении спецмер в экономике компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций. Вносятся коррективы также в сферу трудовых отношений: в рамках реализации предполагается работа во внеурочное время, по ночам, в выходные и праздничные дни, отмена ежегодных оплачиваемых отпусков”.

Какая прелесть! Читаешь – прямо охреневаешь. Что это, Бэрримор? Может быть, я сплю? –

Нет, не спишь, сынок.

“Заказчик – Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия – может в любой момент изменить условия по контракту в процессе: увеличить объем товара, изменить цену. Отказаться от участия в таких заказах будет нельзя никакому бизнесу, “независимо от его организационно-правовой формы”.

Тут некоторые несознательные граждане задавали детские вопросы, типа – ну, если такой беспредел, тебя могут заставить работать хоть по 18 ч в день, хоть вообще без зарплаты, без “ночных” и без сверхурочных – то, типа, какой дурак на такое согласится? Я Ж ПРОСТО УВОЛЮСЬ!

Товарищ не понимает. А в законе ясно ж написано: “отказаться от участия нельзя”. То есть отказ работать по ночам за бесплатно будет у нас отныне преступление, не знаю, правда, по какой статье. Наверно, по статье о фейках про российскую армию, обосновывать недосуг – судья чего-нибудь придумает, ей за это деньги платят. Главное, что там до 15 лет.

Российские лодыри, понятно, и тут не успокоятся, постараются еще что-то придумать, голь у нас на выдумки хитра. Раз увольняться “в процессе” нельзя – надо, типа, уволиться заранее, с любого “предприятия ВПК”, тогда, мол, НЕ ПРИПАШУТ!

Товарищи опять не понимают. Это всё тоже не поможет. Ясно же сказано – предписать ПАХАТЬ теперь можно ЛЮБОМУ предприятию, НЕЗАВИСИМО ни от чего. Скажем, сбежали работяги с завода ВПК, устроились в контору изображать Дедов Морозов или проводить бизнес-тренинги. А к ним – из Минобороны или МЧС: есть идея вас, товарищи Деды Морозы, ночью на завод сталелитейный отправить – металлолом с полей Донбассщины стальными ломами курочить, отделяя в нем цветные металлы от черных. Смена 12 часов, оплата – 100 рублей за смену, все как полагается. И ныть “да мы не умеем, да мы не хотим” – НЕ ВЫЙДЕТ. Родина сказала НАДО, Деды Морозы ответили есть!

Дивно, просто дивно. Те, кого не заберут в мобилизацию, позавидуют мертвым. И ведь – а что проторило дорогу таким вот интересным законам (который правильно, конечно, было бы назвать “Закон о полной отмене каких-либо трудовых прав и законности в России ВООБЩЕ”)? Конечно – полный правовой беспредел 2020 года, когда вводили все невероятные “законы” насчет ковидной санитарии, попирая всё, что до этого писали в дурацких всяких конституциях.

После ковидного беспредела, который делал упор на “санитарию” – теперь второй раунд, который делает упор на войну. И им добиваются остатки каких-либо прав в РФ в принципе.

У меня нет слов. Наверно, это всё стоило увидеть воплощенным на практике. Как еще иначе объяснить людям, что они никакие не граждане, а самые натуральные скоты, в самом прямом смысле слова? Они ж словами не понимали, всё думали, что с ними шутят. А тут своего рода баланс: они ведут себя как скоты, а с ними обращаются как со скотами. Идиллия!

Этот “закон”, отменяющий все законы – это просто Час Волка.

Здравствуй, крепостное право! Да, смерть!