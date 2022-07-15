 

Запрет носить шорты и купаться после 22:00: новые ограничения вступили в силу в Краснодарском крае

15.07.2022, 8:22, Разное
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С 15 июля 2022 года гости и
жители Краснодарского края не смогут купаться в ночное время и носить шорты в
общественных местах. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин
Кондратьев.

«Это не ограничение свободы
граждан, а забота о здоровье россиян, как физическом, так и ментальном. Каждый
год десятки людей гибнут, когда пытаются плавать по ночам. В разном состоянии
лезут в воду, а потом их родственники обвиняют власти в «недосмотре». Что
касается ношения шортов, то это чистый разврат, не должны нормальные люди,
особенно дети, смотреть на эту похабщину», – заявил Кондратьев.

За нарушение новых правил
предусмотрена административная ответственность – штрафы от 3 до 10 тысяч рублей
или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в ближайшее время
будет создана экспертная группа по разработке «Кодекса этики туриста на Юге
России». В неё войдут чиновники, деятели культуры и представители казачества. Специалисты
разработают методические рекомендации для отдыхающих, в том числе по приемлемому
стилю одежды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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