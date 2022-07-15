Запрет носить шорты и купаться после 22:00: новые ограничения вступили в силу в Краснодарском крае

С 15 июля 2022 года гости и

жители Краснодарского края не смогут купаться в ночное время и носить шорты в

общественных местах. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин

Кондратьев.

«Это не ограничение свободы

граждан, а забота о здоровье россиян, как физическом, так и ментальном. Каждый

год десятки людей гибнут, когда пытаются плавать по ночам. В разном состоянии

лезут в воду, а потом их родственники обвиняют власти в «недосмотре». Что

касается ношения шортов, то это чистый разврат, не должны нормальные люди,

особенно дети, смотреть на эту похабщину», – заявил Кондратьев.

За нарушение новых правил

предусмотрена административная ответственность – штрафы от 3 до 10 тысяч рублей

или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в ближайшее время

будет создана экспертная группа по разработке «Кодекса этики туриста на Юге

России». В неё войдут чиновники, деятели культуры и представители казачества. Специалисты

разработают методические рекомендации для отдыхающих, в том числе по приемлемому

стилю одежды.

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