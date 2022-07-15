Мнение: Венгрия готовится к защите от насилия Киева и Брюсселя

Минобороны Венгрии объявило об усилении боеготовности армии, а правительство страны ввело энергетическое ЧП с запретом вывоза из страны топлива, вплоть до дров. У обоих решений одна причина – происходящее на Украине. В случае с топливной «обороной» Будапешту придется вести борьбу на два фронта – против Киева и Брюсселя. И это не все, на что явно готова пойти Венгрия для защиты своих интересов.

Венгрия усилит боеготовность своей армии, проведет интенсивные учения в разных регионах страны и активизирует призыв резервистов. Об этом в четверг сообщил министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички.

«До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется… Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил», – цитирует РИА «Новости» заявление главы венгерского военного ведомства. Две недели назад премьер-министр страны Виктор Орбан объявил: «Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности».

Будапешт объясняет решение усилить боеготовность армии двумя причинами. Первая – традиционная: необходимость обеспечить безопасность южной границы от наплыва мигрантов. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что на венгерской границе уже задержано более 120 тысяч нелегалов – в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Но это давняя проблема – так, к примеру, в 2015 году Венгрия стягивала военную технику на границу с Сербией. «Сейчас, по решению правительства, создается – точнее, воссоздается – новая силовая структура пограничной охраны в структуре МВД», – отметил газете ВЗГЛЯД профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени.

Вторая причина военного усиления – более актуальная, и похоже, она тревожит правительство Орбана в большей степени, чем угроза с юга. Речь идет о боевых действиях на Украине, которые министр обороны Салаи-Бобровнички отнес к «беспрецедентным вызовам» для Венгрии.

Будапешт открыто отказывает киевскому режиму не только в предсказуемости, но и во вменяемости – напомним о диагнозе, который поставил Владимиру Зеленскому ближайший соратник Орбана, спикер венгерского парламента Ласло Кёвер. Задолго до начала специальной военной операции, в марте 2018-го, Будапешт резко протестовал по поводу планов Киева развернуть базу ВСУ близ населенного этническими венграми закарпатского города Берегово (Берегсас).

Венгрию возмущает то, что украинская власть считает закарпатских венгров угрозой национальной безопасности, подчеркивал глава МИД Сийярто. Теперь, в условиях нарастающей хаотизации Украины, Будапешт очевидно боится за безопасность почти 160 тысяч соотечественников по ту сторону Тисы, большая часть которых имеет венгерские паспорта.

Еще в спокойном 2020 году ряд венгерских депутатов Европарламента (в том числе от правящей партии «Фидес») обратились к властям страны с заявлением о преследовании активистов закарпатской общины со стороны СБУ. Там, в частности, говорилось: «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны».

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, в нынешней ситуации «идеального шторма», чреватого распадом Украины, в Будапеште все чаще звучат мнения – премьер Орбан не просто может, а обязан будет постараться взять под контроль Закарпатье. Или по крайней мере приграничную полосу Ужгород – Чоп – Мукачево – Берегово, где компактно живут этнические мадьяры. «В Венгрии помнят, что по Трианонскому договору 1920 года наша страна лишилась двух третей территории, включая и Закарпатье», – ранее отмечал профессор Кемени.

«Порох всегда надо держать сухим. И когда у тебя на границах идут боевые действия, конечно, армию ты держишь в состоянии повышенной боеготовности», – отметил преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По его мнению, усиление боеготовности венгерской армии говорит о том, что Венгрия готова к абсолютно любому развитию событий. Эксперт добавил:

«В том числе – к тому сценарию, при котором украинские националисты придут в Закарпатье и учинят насилие над венграми. В этом случае страна введет войска для защиты соплеменников. Этот вариант исключать нельзя».

Но на данном этапе еще одна приоритетная цель правительства Орбана – обеспечить энергетическую безопасность в свете двух рисков: погружающейся в хаос Украины и авантюристической политики ЕС, отмечают эксперты.

«Конфликт на Украине очень сильно влияет на Венгрию, ее экономику и энергобезопасность», – констатировал глава МИД Сийярто. Неудивительно, что в среду кабинет Орбана объявил в стране чрезвычайное положение в области энергетики. Режим ЧП в том числе включает в себя запрет на вывоз из страны энергоносителей и даже дров. Отметим, что из этого следует и запрет на реэкспорт российского газа из Венгрии на Украину.

Очевидно также, что власти Венгрии крайне беспокоит активное участие Евросоюза в противостоянии с Россией на стороне Украины – что чревато отказом ЕС от поставок российских энергоносителей. В июне Орбан уже предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. А в среду руководитель будапештской дипломатии Сийярто объявил: Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит пакет санкций ЕС, если в нем будут санкции против Газпрома или Газпромбанка.

«Думаю, введение энергетического ЧП – это превентивная защитная реакция правительства Венгрии на возможную добровольно-принудительную солидарность с Брюсселем», – отмечает замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Экономист подчеркивает: Будапешт уже подготовился к энергетическому кризису и вовсе не намерен делиться ресурсами с теми, кто спровоцировал этот кризис своей оголтелой антироссийской политикой.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года венгерские власти и Газпром подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.

«Что касается украинского кризиса, то нефть по-прежнему идет в Венгрию через Украину, и киевские официальные лица уже не раз вполне открыто угрожали прекращением транзита, что поставит венгерскую экономику в тяжелое положение. Кроме того, нельзя исключать и явных или анонимных вредительских действий украинской стороны в отношении нефтяной инфраструктуры», – отмечает Гривач.

«Объявленным ЧП Венгрия сигнализирует всему Евросоюзу: «Уважаемые партнеры! На самом деле ЧП у нас всех, но мы, в отличие от Брюсселя, отдаем себе отчет в суровости реальной ситуации с энергетикой в Европе», – в свою очередь подчеркнул эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Этим шагом Будапешт хочет предотвратить введение седьмого пакета санкций против России, поскольку, видимо, он будет затрагивать энергетическую сферу», – отмечает собеседник. Кроме того, по словам Юшкова, это можно считать и давлением Будапешта на Брюссель с тем, чтобы ЕС следил за работой «Северного потока».

«Сейчас неясно, каков будет объем прокачки к началу отопительного сезона в Европе. Венгрия понимает, что для полноценной работы газопровода не хватит той турбины, которую Канада отдает Германии. А четыре турбины, выведенные из эксплуатации, сейчас лежат в Ленинградской области – их тоже нужно везти на техническое обслуживание в Канаду. И Будапешт указывает, что в интересах европейских потребителей, чтобы ЕС способствовал как можно скорейшей доставке их в Канаду», – отметил аналитик.

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