«Космические ковчеги» для эвакуации людей во время апокалипсиса скрыты под землей

Профессор, специалист по экзополитике попытался успокоить человечество, заявив, что если произойдет глобальная катастрофа, огромные корабли готовы доставить людей в безопасное место во Вселенной.

Огромные корабли, погребенные под землей, готовы эвакуировать большое количество людей, животных и растений с планеты в случае глобального кризиса, заявил профессор.

Профессор Майкл Салла (Michael Salla) – признанный эксперт в экзополитике, изучающий взаимодействие человеческой политики и внеземных дел. В прошлом он утверждал, что рептилоиды готовы возглавить «фашистскую» систему на Земле, однако позднее он признал, что эта угроза была «нейтрализована».

Теперь, выступая в подкасте Shaun Attwood Unleashed, ученый предположил, что огромные космические корабли будут готовы принять людей, если произойдет глобальная катастрофа.

– У меня, вероятно, есть около шести источников, которые рассказывают мне об этих космических ковчегах, которые находятся на Луне, по всей Земле и которые на также находятся в других частях Солнечной системы, – заявил он. – Один из моих источников в настоящее время служит в армии США, и его брали на несколько секретных миссий, где он действительно поднимался на борт этих космических ковчегов. Он был на космическом ковчеге в Атлантическом океане, а также на Луне.

Далее Майкл дал точное определение тому, что он имел в виду под космическим ковчегом, объяснив, как эти мегакорабли должны были действовать, если произойдет глобальный кризис, который сделает Землю непригодной для жизни.

– Это действительно похоже на ковчег, как описано в легенде о Ноевом ковчеге. Он очень большой, похож на корабль, и предназначен для эвакуации большого количества людей, животных и флоры во время катастрофы, – продолжил он. – По-видимому, эти штуки зарыты по всей Земле. Они активируются, когда мы окажемся в исторический момент, когда наша цивилизация рухнет с точки зрения гибели нашей экосистемы из-за какой-то политической, военной или географической катастрофы. Они находятся там в качестве гарантии, и они были помещены туда древними расами, которые имели представления о конце времен.