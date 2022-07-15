 

В США держат инопланетян в плену и крадут их технологии

15.07.2022, 5:56, Разное
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Бывший инженер Билл Юхаус (Bill Uhouse) утверждает, что работал в «Зоне 51». По его словам, инопланетяне были у них в плену, а инженеры и военнослужащие на месте демонтировали инопланетные технологии, пишент Daily Star.

Отставной инженер Билл Юхаус заявил, что Зона 51 проводит опыты на инопланетянах и испытывают их технологии. Отчеты Билла Юхауса указывают на то, что он работал на месте секретной военной базы США, где действительно были инопланетяне.

71-летний мужчина был назван экспертом по внеземным исследованиям, который, вероятно, знал больше, чем обычный человек, о том, что происходит в Зоне 51 и проводимых там экспериментах. По его словам, есть четкая причина, по которой общественность не знает о инопланетянах, и все это сводится к бывшему президенту США Эйзенхауэру.

Юхаус несколько раз рассказывал о времени, проведенном на военной базе, и, несмотря на то, что он скончался в 2009 году, все еще продолжает «сообщать» о теории заговора во всем мире.

Отчеты показывают, что Юхаус и другие инженеры работали над демонтажем инопланетных технологий, а военные чиновники и инженеры перепроектировали найденные ими внеземные технологии.

Мужчина сказал, что «с точки зрения технологий, мы работаем с инопланетной расой». Инопланетяне были идентифицированы как EBE (внеземные биологические сущности), и Юхаус будет работать над ними с командой инженеров в Зоне 51.

Для наблюдения за инопланетянами были созданы три отдельные категории. Серые инопланетяне были разделены на маленькие, средние и высокие рейтинги.

В одном из своих последних интервью Юхаус упомянул причину секретности объекта, заявив, что между США и ООН якобы был подписан мирный договор.

Согласно заявлениям Юхаус, договор был подписан ООН и тогдашним президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэром, что, по мнению бывшего инженера, является причиной, по которой Зона 51 хранит приобретение новых технологий в секрете.



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