Антониу Гутерриш потрясен ракетным обстрелом Винницы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен ракетным обстрелом Винницы в Украине , в результате которого, согласно сообщениям, погибли 22 мирных жителя, включая троих детей, и еще более ста получили ранения.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь ООН.

– Генеральный секретарь осуждает любые нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, а также повторяет свой призыв о привлечении к ответственности за подобные нарушения, – говорится в заявлении.

Кроме того, как заявил на брифинге в Нью-Йорке заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, за последние сутки обстрелы в Украине привели к жертвам среди мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в Запорожье, Николаеве и ряде районов Донецкой области.

– В результате боевых действий разрушается важная инфраструктура, миллионы людей лишаются доступа к услугам в области здравоохранения, а также подачи воды, электроэнергии и газа», – заявил представитель ООН. По его словам, власти Украины сообщают о том, что в Мариуполе люди получают пять литров питьевой воды в неделю на человека. «Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе распространения холеры, хотя пока случаев заражения не выявлено, – добавил Фархан Хак.

По всей Украине около 800 населенных пунктов остались без электричества и более 230 тысяч домохозяйств и предприятий – без газа. В числе наиболее пострадавших – жители Донецкой области.