 

Биологи уверены, что насекомые тоже чувствуют боль

15.07.2022, 4:57, Разное
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Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии в Великобритании рассказали, что насекомые также могут испытывать боль. У них развиты реакции на внешние и внутренние болевые стимулы.

Исследование нескольких работ на эту тему подтолкнуло специалистов на начало своей. Они знали, что насекомые на боль реагируют, но есть у них что-то кроме обычного рефлекса на раздражитель, например, субъективные переживания, – оставалось загадкой.

Оказывается, нервная система насекомых может вмешаться в работу рефлекса и его реакцию на болевой стимул. Таким образом, раздражитель вызывает потерю аппетита и заторможенность пищевого поведения.



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