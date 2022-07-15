В США создали роботов для чистки зубов

Группа инженеров во главе с сотрудниками Пенсильванского университета создала микроскопических роботов, которые могут без помощи человека чистить ему зубы.

Устройства основаны на наночастицах оксида железа, которые отличаются каталитическими и магнитными свойствами. Это говорит о том, что роботами можно управлять с помощью магнитного поля для изменения направления движения и конфигурации для образования щетинок или нитеобразных структур для чистки зубов.

Преимущество роботов в том, что они синтезируют препараты, подавляющие деятельность микробов и бактерий. Тестирование показало, что разработка способна без повреждения удалять с поверхности зубов пленки и налет, приводящие к развитию кариеса.