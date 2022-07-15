 

Американский космический грузовик Cargo Dragon 2 стартовал к МКС

15.07.2022, 4:48, Новости дня
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Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС), следует из видеотрансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт ракеты-носителя Falcon-9 с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 20.44 по времени восточного побережья США (03.44 мск 15 июля). Старт корабля изначально был запланирован на начало июня, однако неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок, передает ТАСС..

Стыковка корабля со станцией, как ожидается, состоится в субботу, в 11.20 по времени восточного побережья США (18.20 мск). Dragon должен доставить на МКС примерно три тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. На станцию отправятся аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы. ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости. Кроме того, корабль привезет материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.

С американской стороны грузы на станцию доставляют также корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На орбите вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.

Напомним, 6 мая капсула космического корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек приводнилась в Атлантическом океане, вернувшись с Международной космической станции.

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