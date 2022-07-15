Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, доходы федеральной казны за 2021 год составили 25,286 трлн рублей, превысив утвержденные законом о бюджете показатели на 34,8%. Объем нефтегазовых поступлений составил 9,056 трлн рублей, что выше прогноза на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%, передает ТАСС.

Ненефтегазовые доходы в 2021 году составили 16,229 трлн рублей, что выше бюджетного прогноза на 27%. По сравнению с 2020 годом они выросли на 20%, а в 2020 году рост показателя к 2019 году составлял 9,8%. Рост ненефтегазовых доходов в 2021 году был обусловлен увеличением поступлений внутреннего НДС и НДС на ввозимые товары на 28% и 27% соответственно.

Расходы федерального бюджета в 2021 году составили 24,762 трлн рублей, превысив утвержденный уровень на 15,1%. В реальном выражении с учетом инфляции расходы выросли на 1,7% к рекордному уровню 2020 года, когда была реализована крупномасштабная антикризисная поддержка граждан и экономики – преимущественно за счет средств федеральной казны. Доля расходов на национальную экономику увеличилась с 15,3% в 2020 году до 17,6% в 2021 году. По этому направлению учитывается значительная часть расходов на национальные проекты.

В 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2,755 трлн рублей федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд рублей (или 0,4% ВВП). На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры за 2021 год Минфин РФ приобрел валюты на сумму 3,2 трлн рублей, эти средства в 2022 году направлены в Фонд национального благосостояния. Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета были государственные внутренние заимствования Российской Федерации (1,538 трлн рублей) и использование остатков средств федерального бюджета.

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