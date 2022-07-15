Мнение: Китайское военное кино

По случаю днюхи выкроил время посмотреть пару фильмов, которые давно хотел посмотреть.

"Битва про Чосинском водохранилище" в целом понравилась. Масштабный военный эпик, в который китайцы отлично умеют. Ну а данный фильм и вовсе стал самым кассовым в 2021-го году. В мире. Так что грех было не посмотреть, чего там и как.

Все на основе реальных исторических событий связанных с замесом китайских добровольцев с американцами во время Корейской войны, который обе стороны считали своей победой, потому что Китайцы заставили американцев отступать с тяжелыми потерями, а американцы потому что сумели относительно организовано отступить и нанести потери китайцам.

Что есть в фильме – мудрый председатель Мао (прямо калька с образа Сталина в советском военном кино брежневского периода), демонстрация действия армии на разных уровнях без всяких побед вопреки и комиссаров стреляющих в спину, много убитых американцев, жесткая натуралистичность боевых сцен, периодические отсылки к реальным фактам и разъяснения для тех, кто вообще не знает, что и где происходит. Лучшая сцена, это жесткая заруба за деревню с вышкой связи (особенно доставила сцена ближнего боя в хибаре и два скатывающися с горы танка сносящих дома заваленные убитыми американцами и китайцами.

Выглядит лучше атак живых волн пехоты в финальной баталии, которая конечно масштабно выглядит, но слегка неестественно. Да и в финале с пафосом слегка перегнули. Но в целом, фильм вполне решает главную задачу демонстрации мужества китайских солдат помогавших Северной Корее отражать американское вторжение и их успехов в деле уничтожения американцев, что в свете вероятной войны за Тайвань имеет и актуально-политическое значение.

В целом, не идеальный ("Восемь сотен") мне понравился больше, но вполне достойный военный эпик, коих не так чтобы много выходит в последние годы.

Хотелось бы видеть такие фильмы и у нас, особенно на фоне болтовни про выделение дополнительных средств на финансирование патриотического и исторического кино.

И еще один китайский фильм. "Над обрывом"

Про этотм фильм вообще ничего не знал, про него не читал и смотрел с чистого листа без всяких ожиданий просто заинтересовавшись его аннотацией. На удивление стильный шпионский детектив/боевик в историческом антураже. 1931-й год. Территория марионеточного государства Манчжоу-Го (японская марионетка образованная после вторжения империалистической Японии в Китай – одна из причин, почему в Китае до сих пор радуются смерти Абэ). С территории СССР туда забрасывается группа из 4 агентов-коммунистов, задача которых принять участие в секретной операции направленной против марионеточных властей. События показывают как со стороны агентов-коммунистов, так и местной охранки, которая их пытается поймать и выяснить, зачем они прибыли из СССР.

Само собой тут есть все – явки/пароли/пилюли с ядом/шифровальные книги/гестаповские пытки/мужики и дамы в кожанных плащах, идеологическое противостояние коммунистов с антикоммунистами, да и атмосфера 30х годов в наличии.

В целом, очень добротный и весьма запутанный шпионский фильм, с лихими поворотами сюжета в мягко говоря не самом популярном антураже (вы много видели фильмов про Манчжоу-Го?).Отдельно отметил бы внимание авторов к деталям связанными с наличием большого количества русских эмигрантов бежавших в Манчжурию после гражданской войны, что отражено в русских вывесках в городе, вроде ресторана "Вадим". О СССР в фильме говорят, что там готовили самых профессиональных агентов, что собственно и подтверждается их действиями в борьбе с местной охранкой.

Стоит также отметить сильно снятую сцену расстрела в начале фильма. Из минусов я бы отметил некоторую затянутость во второй половине ленты и агентов с синдромом имперского штурмовика.

В общем, смотреть можно смело.

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