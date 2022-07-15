“Ужасное отношение к своей стране”: Тюльпанов призвал арестовать имущество предателя Галкина

После того, как Максим Галкин выступил против спецоперации на Украине, улетел в Израиль и дискредитировать российскую армию своими заявлениями, патриотично настроенные россияне отвернулись от него. Более того, некоторые стали жаждать наказания для супруга Аллы Пугачевой.

Например, депутат Роман Худяков считает, что против юмориста уже пора расследовать дело о фейках об армии. Также политик не исключает, что будет арестована квартира Галкина за уклонение от налогов. Парламентарий напомнил: журналисты выяснили, что замок артиста не числится в кадастре.

Перспективный политик Владислав Тюльпанов тоже считает, что недвижимое имущество юмориста нужно арестовать. В беседе с “Дни.ру” мужчина сказал:

“Конечно же закон должен распространяться на всех абсолютно одинаково, а еще – в более жесткой форме на предателей Родины, которую они покинули в тяжелое время и предательски высказывались на тему проведения специальной военной операции и тому подобные вещи. Это непростительно, это неуважение, ужасное отношение к своей стране. Предательское отношение к людям страны, и, естественно, здесь о других квартирах даже речи быть не может. Это просто нужно арестовывать за вот такие нацистские высказывания”.