 

Мнение: Нефть в обмен на продовольствие. Russian Edition

15.07.2022, 4:05, Разное
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Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

По факту это старая добрая программа «Нефть в обмен на продовольствие». Особенно в свете идущего процесса согласования между тремя крупнейшими экономиками мира максимальной цены на российскую нефть.

Выглядеть это будет почти так же, как и с Ираком: Россия продает нефть, вырученные доллары разрешено тратить на строго ограниченный набор товаров.

Отличие от Ирака лишь в том, что нет жестких лимитов ни на объемы продаваемой нефти, ни на объемы закупок. Впрочем, запастись ими на годы вперед по причине их ограниченных сроков годности все равно не удастся.

Полной аналогии на самом деле и не требуется: во-первых, Россия побольше Ирака, а потому создать бюрократическую структуру, как для Ирака, не получится – объем задач для нее будет слишком большим. А во-вторых, как раз Ирак показал, что любая надзирающая, контрольная и регулирующая структура будет очень быстро коррумпирована. Иракской комиссией ООН, которая и контролировала исполнение программы «Нефть в обмен на продовольствие» рулил сын тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана и очень быстро нарулил на нешуточный коррупционный скандал: иракские поднадзорные в коррупции понимали куда лучше Аннана-дж, а потому охмурить и совратить сиятельного отпрыска было вопросом короткого времени.

Учитывая, что Кремль коррумпирует навылет целых бундесканцлеров, создавать специальную комиссию – лучше не стоит. Купят и продадут. А потом снова купят – но уже дешевле. Проще создать определенные рамки и дать Кремлю возможность выкручиваться внутри них.

Посмотрим, как это сработает. С Ираком при всех сопутствующих сложностях программа в общем работала. Смысл ее был достаточно прозрачным – Саддам не должен был получить ресурс на восстановление своей агрессивной машины после разгрома в Заливе. В общем, с этой задачей справились. На крепкую «тройку» уж точно. Как будет с Россией – сказать сложно. Но цель здесь та же самая – лишить Кремль возможность маневра ресурсами. Это – главная задача идущей экономической войны.

Источник: Эль Мюрид



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