Рост температуры в Арктике опережает темпы глобального потепления

Ученые из Соединенных Штатов Америки в ходе исследовательской работы проанализировали положение дел в Арктике с точки зрения повышения температуры на континенте. Оказывается, в этом регионе климат изменяется быстрее, чем в других областях планеты.

Сотрудники Национальной лаборатории Лос-Аламоса определили, что с 1972 по 2022 средняя температура Арктики существенно увеличилась. Потепление на этом континенте происходит в четыре раза быстрее, чем в любом другом месте на планете.

Модели масштабом 30 лет и более, которые чаще все используют ученые, не позволяют проследить и изучить изменяемость средней температуры Арктики. Тем не менее, по мнению специалистов, такое быстрое изменение климата региона связано с атмосферным и океаническим теплом, особой связью морского льда и водяного пара.