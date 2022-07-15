 

Рост температуры в Арктике опережает темпы глобального потепления

15.07.2022, 3:26, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки в ходе исследовательской работы проанализировали положение дел в Арктике с точки зрения повышения температуры на континенте. Оказывается, в этом регионе климат изменяется быстрее, чем в других областях планеты.

Сотрудники Национальной лаборатории Лос-Аламоса определили, что с 1972 по 2022 средняя температура Арктики существенно увеличилась. Потепление на этом континенте происходит в четыре раза быстрее, чем в любом другом месте на планете.

Модели масштабом 30 лет и более, которые чаще все используют ученые, не позволяют проследить и изучить изменяемость средней температуры Арктики. Тем не менее, по мнению специалистов, такое быстрое изменение климата региона связано с атмосферным и океаническим теплом, особой связью морского льда и водяного пара.



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