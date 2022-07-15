Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке

Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС РФ уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.

«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.

Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.

Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС РФ взяли под контроль большую часть города Северска.

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