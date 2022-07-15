В Брянске прошло первое заседание суда о геноциде в годы Великой Отечественной

Брянский областной суд провел первое заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны, в ходе судебного процесса были допрошены специалисты, краеведы и свидетели, среди которых были и бывшие узники концлагерей.

«Когда деревню нашу сожгли, нас выгнали. Они сжигали дома при нас. Нас пригнали в Бежицу на вокзал, там была большая пустая площадь. Они хотели отправить нас в Германию, но не оказалось пустых вагонов. Тогда было решено пригнать нас всех в лагерь «Дулaг-1422. Мне было 4 года, я очень боялась. Если дети плакали, то их выгоняли вместе с родителями или убивали. Нас погнали в ров возле Выгоничского района. После освобождения из лагеря мы вернулись в родную деревню, но все было сожжено. Тогда все жили в погребах. А после войны мы вместе с мамой уехали в Беларусь», – рассказала малолетняя узница и свидетель геноцида в лагере «Дулaг-142» Татьяна Емельянова, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установил факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области. Следствию известно о массовых расстрелах жителей деревни Хацунь, только в октябре 1941 года по приказу фашистского командования немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до 10 лет.

Также установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142», в нем содержались не менее 80 000 человек, 40 000 из которых были замучены и захоронены.

«Самое тяжелое время для существования лагеря – его начальный период. В это время в городе находились десятки тысяч пленных. Они прибывали на открытом воздухе. Места не хватало, поэтом пленные находились во дворе лагеря. Они голодали и болели, наблюдались даже случаи каннибализма и безумия. Сама территория лагеря была огорожена колючей проволокой. Военнопленных не кормили по две недели, потом кормили гнилым мясом. Когда пленные бросались на куски мяса, нацисты открывали по ним огонь. После этого пленных стали кормить гречихой, из-за этого у них обострилось заболевание гангреной прямой кишки. Людей избивали и расстреливали», – сказала директор филиала ГКУ БО ГАБО Центр документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева.

Всего по имеющимся данным за время оккупации Брянской области немецко-фашистские захватчики и их пособники истребили порядка 278 тыс. мирных советских граждан и военнопленных.

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