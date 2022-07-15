 

Медведев проиллюстрировал решение Драги об отставке коллажем «Кто следующий»

15.07.2022, 3:18, Новости дня
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление об отставке премьер-министра Италии Марио Драги коллажем с загадкой.

В своем Telegram-канале Медведев привел фото Драги, а также Бориса Джонсона, премьера еще одной страны G7 – Великобритании, который объявил об уходе с поста неделей ранее. Рядом с их фотографиями pампредседателя Совета безопасности РФ разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса, допустив таким образом, что череда отставок среди западных политиков не завершилась, информирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

В феврале 2021 года итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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