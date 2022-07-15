В Киеве убрали дорожный знак с указанием Московской улицы

Городские службы Киева сняли дорожный знак, указывающий на улицу Московскую, которую решили переименовать в честь князей Острожских.

Новое название для улицы выбрали граждане Украины, за которое проголосовали 10 060 человек. Князья из рода Острожских занимали высокие должности в Речи Посполитой, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Голосование о переименовании 296 объектов в Киеве, названия которых связаны с Россией, проходило с 15 по 19 июня в мобильном приложении.

В нем могли принять участие все граждане Украины. Экспертная комиссия, в частности, рекомендовала улицу Николая Ватутина переименовать в улицу Территориальной обороны, проспект Юрия Гагарина – в проспект Нила Армстронга.

Ранее власти Киева захотели переименовать названную в честь Толстого станцию метро.

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