 

В Киеве убрали дорожный знак с указанием Московской улицы

15.07.2022, 3:17, Новости дня
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Городские службы Киева сняли дорожный знак, указывающий на улицу Московскую, которую решили переименовать в честь князей Острожских.

Новое название для улицы выбрали граждане Украины, за которое проголосовали 10 060 человек. Князья из рода Острожских занимали высокие должности в Речи Посполитой, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Голосование о переименовании 296 объектов в Киеве, названия которых связаны с Россией, проходило с 15 по 19 июня в мобильном приложении.

В нем могли принять участие все граждане Украины. Экспертная комиссия, в частности, рекомендовала улицу Николая Ватутина переименовать в улицу Территориальной обороны, проспект Юрия Гагарина – в проспект Нила Армстронга.

Ранее власти Киева захотели переименовать названную в честь Толстого станцию метро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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