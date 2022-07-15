Мнение: Следующий пошел

Следующий пошел

Вслед за Джонсоном пришел черед правительства Драги в Италии. Хотя его отставка формально не связана с Украиной, погубила правительство Драги именно война на Украине. Экономические последствия этой войны для Италии оказались таковы, что правящая коалиция не смогла договориться о мерах по поддержке итальянской экономики в связи с порожденным войной экономическим кризисом и де-факто развалилась, что и привело к отставке Драги.

Это не значит, что произойдет какой-то решительный поворот в действиях европейских сателлитов США в отношении России. Вовсе нет.

Но данная отставка, вкупе с отставкой Джонсона показывает, что у европейских политиков нет возможности покрывать нарастающий экономический кризис и падающий уровень жизни криками "Во всем виноват Путин". Так это не работает, в чем уже убедились Джонсон и Драги, а также Макрон на парламентских выборах. Вероятное поражение демократов на промежуточных выборах в Конгресс, по тем же самым причинам, лишь подтвердит данную тенденцию, которая показывает цену войны на Украине для политических элит Запада.

А ведь еще в марте предполагалось наоборот – антивоенные митинги должны были сокрушить режим Путина, а экономика РФ должна была быть разорвана вклочья. Получилось немного не так – наиболее жесткие экономические последствия приняла на себя Европа (если не считать Украину), а последствия войны начали заваливать тех политиков, которые позволили ее развязать.

Отказ президента Италии принять отставку Драги в условиях распада коалиции мало что меняет – Италия с большой долей вероятности будет двигаться к новым выборам.

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