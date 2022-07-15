Покупатели квартир выбирают Новую Москву

С начала года на первичном рынке Москвы было совершено почти 41 тыс. сделок, что на 17% уступает показателям первого полугодия 2021 года. Более половины покупок пришлось на 15 районов города, шесть из которых расположены в Новой Москве.

Популярность присоединенных территорий увеличивается с каждым годом. Здесь активно возводятся новые жилые комплексы с доступными ценами, развивается инфраструктура и появляются рабочие места.

Самым востребованным районом у покупателей в первой половине 2021 года стало поселение Московский, где было совершено почти 2,9 тыс. сделок. В этой локации расположена и самая популярная новостройка текущего года – микрорайон “Саларьево Парк” от группы “ПИК”.

Второе место заняло новомосковское поселение Сосенское (2,6 тыс. сделок), третье – район Очаково-Матвеевское на западе столицы (2,2 тыс. сделок).

Четвертое место досталось району Нижегородский на юго-востоке города (почти 2 тыс. сделок). Замыкает пятерку лидеров район Хорошево-Мневники, в новостройках которого было приобретено почти 1,7 тыс. лотов.

Наибольший годовой прирост сделок среди районов-лидеров продемонстрировало Очаково-Матеевское – сразу в 2,25 раза. Наибольшее снижение – на 36% – зафиксировано в Московском.