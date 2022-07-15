Не постеснялась и попросила! – Личное мнение

В запрещённой и экстремистской соцсети всплыла из небытия Дана Борисова. И не просто всплыла, а с просьбой, причём самого что ни на есть деликатного характера.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Ребят, просить неловко. Впервые так делаю. Есть есть возможность, скиньте элементарно по 100 рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября.

В свете общественно-политической повестки дня Борисову больше не зовут горлопанить в ток-шоу по поводу ДНК Светки из 7 подъезда. Бедная женщина, по её собственному признанию, «не вывозит».

Сердобольные подписчики накидали Дане 25 тысяч рублей, за что она им очень благодарна. Тем же, кто не оценил такой незамутнённой простоты, Борисова ответила весьма сурово:

Учить и воспитывать меня не надо. Я эти деньги взяла не на косметику, не на новое платьице. Нужна была помощь – я не постеснялась и попросила!

Кстати, Дана, а на что ты попросила? На еду или на ботокс? Мне, правда, интересно.

Больше всего Борисова обиделась на селебрунишек, которые не перевели ей денег.

Думаете, из друзей так называемых кто-нибудь откликнулся? Не буду называть имена, но есть друзья из шоу-бизнеса, для которых я многое сделала. Известные персонажи. Из таких вот друзей мне написали только Алиса Вокс и девочка шеф-редактор с телевидения. Просто без разговоров скинули по 2000 рублей: “Дан, все нормально?”. А те, кто с синими галочками был на меня подписан, даже не отреагировали. Ау, я попросила 100 рублей – ну скиньте вы 100 рублей без разговоров! Нет же. Вот такая дружба. На фиг от всех поотписывалась и даже общаться больше не буду.

Мне кажется, Дана совершенно искренне не понимает, что возмутило людей в её поступке. Нужны были деньги — попросила. Не, ну а чо? Святая, повторю, простота.

Не в поле же ей работать идти, в конце-то концов! Высшее образование имеется, а, значит, можно и попросить.

Про поле, кстати, не моя выдумка. Дана сказала как отрезала: «В поле не пойду».

Я не понимаю, а почему надо стесняться, когда нет работы? У меня нет работы не потому, что я бездельница. Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком – не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка! Я люблю свою работу. А в поле я работать, конечно, не пойду, потому что у меня высшее образование. И еще я верю, что с сентября начнется новый сезон, и все у нас будет в порядке.

Продираясь сквозь мыслепоток поток Даны, в котором она затрепала и измусолила до невозможности слово «работа», я для себя пытаюсь понять: «А кем, собственно, работает Дана Борисова?»

Открывающей по команде рот сиделицей на пропуканных диванах в студии у Малахова?

Кем ты работаешь, Дана? И почему не хочешь поработать в поле? Ну, или в «Пятёрочке».

Чем ты лучше тех, кто там работает? С каких это пор высшее образование является помехой к физическому труду?

Почему ты, Дана, стесняешься поработать в «Пятёрочке», но не стесняешься попросить денег у тех, что именно там и трудится?

Мне, правда, интересно.

Как оцениваете поступок Даны Борисовой? Перевели бы ей деньжат? Почему?

—