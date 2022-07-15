 

В РФ создали экологичный антибактериальный гидрогель

15.07.2022, 2:01, Разное
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Российские ученые из Санкт-Петербуржского государственного университета промышленных технологий и дизайна, а также специалисты из Института высокомолекулярных соединений создали гидрогель из натурального полимера целлюлозы.

Практически все гидрогели создаются на синтетической основе. Более того, их производят из невозобновляемого сырья. Специалисты из РФ решили воспользоваться полностью разлагаемой целлюлозой, полученной из отходов аграрной промышленности. Они рассказали, что древесные материалы для этих целей они не применяют с целью снижения вреда для экологии.

Натуральный гидрогель можно использовать для наложения повязок на раны и ожоги, производства имплантов, капсул для адресной доставки лекарственных средств.



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