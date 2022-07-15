Ученые рассказали о пользе авокадо

Научные сотрудники Университета Тафтса и ряда других учебных заведений в США рассказали, что обнаружили новое полезное свойство авокадо.

Был проведен эксперимент с участием более тысячи людей с ожирением и лишним весом. Их разделили на две группы. Представители первой регулярно употребляли авокадо в пищу, а участники из второй получали ягоду только раз в месяц. Предварительно и после окончания работы специалисты выполнили замеры показателей веса и количества жира на животе добровольцев.

Выяснилось, что авокадо никак не влияет на увеличение или снижение количества жировой ткани, но прием в течение шести месяцев одной ягоды средних размеров в сутки помог существенно снизить уровень плохого холестерина в крови.