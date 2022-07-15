 

Ученые рассказали о пользе авокадо

15.07.2022, 2:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Университета Тафтса и ряда других учебных заведений в США рассказали, что обнаружили новое полезное свойство авокадо.

Был проведен эксперимент с участием более тысячи людей с ожирением и лишним весом. Их разделили на две группы. Представители первой регулярно употребляли авокадо в пищу, а участники из второй получали ягоду только раз в месяц. Предварительно и после окончания работы специалисты выполнили замеры показателей веса и количества жира на животе добровольцев.

Выяснилось, что авокадо никак не влияет на увеличение или снижение количества жировой ткани, но прием в течение шести месяцев одной ягоды средних размеров в сутки помог существенно снизить уровень плохого холестерина в крови.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09.20 / Русскоязычные СМИ Армении

03.05.22 / WION – «порногейт» добавил неприятностей Борису Джонсону и его партии

25.12.21 / Мужчина воскрес после ударов током в 120 тысяч вольт

18.11.21 / Попав в ДТП, мужчина приобрел память как у рыбки Дори

23.01.22 / Цветкова на фоне ограбления вдовы Градского рассказала о сумме, хранящейся у него в банке

01.07.22 / Пропавший 21 июня самолет Ан-2 нашли в Якутии

20.07.21 / Настя Ивлеева объяснила, почему перестала общаться с Идой Галич: “Потеряли общую нить”

17.06.22 / CBS – «не видим возможности возобновить работу» — IKEA объяснила решение о закрытии бизнеса в России

27.02.22 / Мнение: Что будет с деньгами?

22.01.22 / Маникюр, с которым можно экспериментировать бесконечно: тенденции и тренды френча на 2022 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика