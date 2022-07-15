 

США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с Россией

15.07.2022, 1:53, Новости дня
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США разрешают транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием, сообщило американское министерство финансов.

«Все транзакции… в отношении: (1) производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; (2) профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или (3) текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», – говорится в тексте лицензии, информирует РИА «Новости».

Министерство финансов США пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

Кроме того, США временно разрешили операции с бывшей «дочкой» Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане.

Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH разрешаются до 16 декабря текущего года. Ранее аналогичная лицензия, разрешающая определенное взаимодействие с компанией, несмотря на действующие санкции, действовала до мая текущего года.

Ранее сообщалось, что власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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