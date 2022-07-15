ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града» и артиллерии

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – информирует представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Кроме того, в четверг вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды открывали огонь по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы происходили в 20.35 и 20.55.

Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Так, в четверг украинские силовики нанесли удар по школе в Макеевке из РСЗО «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.

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