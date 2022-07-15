Мнение: Отряд ОКО

Пошел настойчивый слух, что Рогозина собираются вот-вот выгнать из Роскосмоса (туда якобы переведут из вице-премьеров Борисова, того самого, который за 10 лет так и не оснастил росармию хоть какими-то беспилотниками; в принципе, логика прослеживается – если Борисов не сумел с летательными по воздуху аппаратами – надо его бросить “на космос”, в безвоздушном пространстве у него точно получится!). И тут как раз мне ЖЖ напомнил, что РОВНО 17 лет назад, в этот же день, я написал пост о Рогозине:

Рогозин и Затулин: комиссары МГУ

Все-таки классно, что ЖЖ – это не СМИ! Пиши, что хочешь, без оглядки… 🙂

Так вот, разговорился тут я со старым приятелем-однокурсником. И как-то вдруг разговор, зайдя о славных студенческих годах, плавно перешел на чрезвычайно интересную тему “студенческого оперотряда” МГУ. Я-то о нем мало наслышан, поскольку не так много времени проводил в ДАСе (Дом Аспиранта и Стажера, одно из общежитий МГУ). А вот приятель волей-неволей проводил там МНОГО времени – поскольку был “иногородним”. И немало пострадал от ретивых оперотрядовцев, а также навидался еще больше историй, связанных с друзьями-товарищами, попадавшими в лапы.

А там ведь и Рогозин был, на первых ролях! – кровожадно вспомнил Матвеич. – Два там было суперактивиста – Рогозин и Затулин. Стукачки, блин!

Занятно, не правда ли? Вспомнил Матвеич и такие совсем уж пикантные подробности, как “отлов” оперотрядовцами во главе с Рогозиным валютных проституток, которых эти бравые парни “вынимали” прямо из-под наших МГУ-шных негров из братских африканских стран. С последующим “оприходыванием” “жриц любви” самими любвеобильными “комиссарами”.

Грязная штука? Да. Но я-то тут же вспомнил о том, как Рогозин “начинал” свою политическую карьеру – в начале 90-х – уже после университетской бурной молодости: это ведь были какие-то прокламации “за чистоту русского народа”, а одно из ключевых требований меня особенно поразило: Рогозин требовал возродить “прекрасную славянскую традицию” – вывешивать после брачной ночи простыни из под “молодых” для всеобщего обозрения. На предмет обнаружения следов крови, если кто не понял…

Потом-то “русский патриот” быстро опомнился, совсем уж откровенную пургу гнать перестал (2005).

В комментах к тому посту ребята, учившиеся в тот же период, вспомнили, что и название у тогдашних “оперативных отрядов”, дежуривших по МГУ, было выразительное – ОКО (Оперативный Комсомольский Отряд). Вот в ОКО, стало быть, Рогозин и начинал…