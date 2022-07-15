 

Мнение: Внесудебная блокировка СМИ за фейки об СВО

15.07.2022, 1:35, Разное
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И еще новости законодательства в военное время.
Путин подписал закон, который вносит поправки в закон о блокировках СМИ,
Теперь за фейки об СВО и призывы к участию в несанкционированных акциях СМИ могут блокироваться во внесудебном порядке.

Из других новшеств.

1. Ужесточен закон о пытках. Теперь за применение пыток, в том числе представителями власти, можно залететь на срок до 15 лет. Отголосок истории со шваброй в заднице.
2. Теперь сведения о золотовалютных резервах страны переводятся в разряд засекреченных. Ранее уже принят закон направленный на защиту схем серого импорта.
3. Подписан закон о зеркальном ответе на любые блокировки российских СМИ за рубежом. По факту это просто формализация уже существующей практики.
4. Для иностранных компаний игнорирующих закон "о приземлении" официально вводятся оборотные штрафы до 20% от общего оборота на российском рынке.
5. Повышаются штрафы для провайдеров не исполняющих требования закона о пропуске траффика через средства противодействия угрозам безопасности.
6. Будет создан федеральный банк экстремистских материалов, куда будут вносится данные собранные различными ведомствами.
7. Гражданские лица участвующие в СВО будут приравнены к ветеранам боевых действий. Это правильный и нужный закон. Ждем аналогичный по военным ДНР и ЛНР.
8. Переход на сторону противника в условиях боевых действий с участием России приравнен к государственной измене. До 20 лет тюрьмы.

В целом, продолжается ожидаемое закручивание гаек.

Источник: Colonel Cassad



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