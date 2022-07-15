Минобороны: Боевики «Кракена» разместили РСЗО во дворах жилых домов Харькова

Боевики нацбатальона «Кракен» оборудовали склады боеприпасов в многоэтажных жилых домах Харькова, а во дворе разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале военного ведомства России.

По данным Минобороны, в Краматорске ДНР с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) ночью ВСУ обстреливали из артиллерийских орудий позиции Вооруженных сил РФ и формирований ДНР, чтобы спровоцировать ответный огонь.

При этом в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита.

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