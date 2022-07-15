Минобороны: Боевики «Кракена» разместили РСЗО во дворах жилых домов Харькова
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Боевики нацбатальона «Кракен» оборудовали склады боеприпасов в многоэтажных жилых домах Харькова, а во дворе разместили бронетехнику и реактивные системы залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале военного ведомства России.
По данным Минобороны, в Краматорске ДНР с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) ночью ВСУ обстреливали из артиллерийских орудий позиции Вооруженных сил РФ и формирований ДНР, чтобы спровоцировать ответный огонь.
При этом в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет