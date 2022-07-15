Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия с 15 июля сняла ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, соответствующий документ подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В связи с улучшением эпидемической ситуации ранее было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта, передает ТАСС.

Впоследствии по решению Роспотребнадзора гражданам Белоруссии разрешили не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в РФ с 14 июля, однако для других иностранных граждан требования по-прежнему сохраняются. Согласно предыдущей версии постановления Роспотребнадзора, при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки и следующий в пункт назначения в России, в том числе для транзитного проезда через территорию страны и при пересечении государственной границы РФ, иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в РФ. Исключение составляли граждане государств – членов ЕАЭС, въезжающие в РФ через сухопутный участок государственной границы.

Россия ввела ограничения на пересечение границы в начале 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. До августа 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет. Первыми странами, с которыми было возобновлено авиасообщение, тогда стали Турция, Танзания и Великобритания. Впоследствии за более чем два года Россия возобновила авиасообщение с более чем 78 странами.

В четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что за сутки в РФ госпитализировали 1,2 тыс. человек с COVID-19, что на 8,1% меньше по сравнению с 13 июля. В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала рост числа заболевших COVID в РФ с появлением новых подвариантов штамма «Омикрон», однако отметила, что новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории РФ из-за распространения COVID-19, но предупредил, что при необходимости их действие может быть возобновлено. За неделю до этого показатель заболеваемости коронавирусом в РФ с середины февраля снизился более чем в 64 раза. Вместе с этим в середине июля жителям Москвы в связи с ростом числа новых случаев коронавируса порекомендовали носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию.

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