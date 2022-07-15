Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Саудовской Аравии

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Саудовской Аравии, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Минздрава королевства.

«Министерство здравоохранения заявило о выявлении случая оспы обезьян у человека, вернувшегося в Эр-Рияд из-за пределов королевства», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что санитарные службы Саудовской Аравии отследили тех, кто находился в тесном контакте с заболевшим. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

—