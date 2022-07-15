 

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Саудовской Аравии

15.07.2022, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Саудовской Аравии, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Минздрава королевства.

«Министерство здравоохранения заявило о выявлении случая оспы обезьян у человека, вернувшегося в Эр-Рияд из-за пределов королевства», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что санитарные службы Саудовской Аравии отследили тех, кто находился в тесном контакте с заболевшим. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.21 / Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе

09.10.20 / Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

09.02.22 / Состоялась премьера Chevrolet Blazer образца 2023 года

03.07.21 / В ДТП в Польше пострадало четверо украинцев, в том числе и несовершеннолетний – МИД Украины

19.10.21 / Зеленский ожидает, что в ближайшее время соберется комиссия по отбору главы САП, а Рада проголосует закон о НАБУ

22.01.22 / На Украине заявили о дефиците минеральных удобрений для проведения полевых работ

09.12.21 / ФСБ России заявила о корабле ВМС Украины, который двигается в сторону Керченского пролива и “создает угрозу мореплаванию”

05.03.21 / Жена принца Гарри: Я жила независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, какой ее представляют

11.10.21 / В Японии распечатали говядину вагю

16.09.20 / Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить пошлины на китайские товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика