Флуоресцентный лак – свежий микротренд лета: модные цвета, которые подчеркнут загар и заставят руки выглядеть моложе

Нет женщины, которая не любит яркий маникюр, и когда же его носить, как не летом. В этом сезоне на пике популярности флуоресцентные цвета разнообразных оттенков. Они идеально подчеркивают загар, делают руки, и, соответственно, образ, моложе. Такие цвета подходят всем возрастам. Вот что предлагают стилисты.

Море волнуется раз

Не определились с цветом? Оставьте это перфекционистам. Соберите свой набор ярких цветов на ногтях и наслаждайтесь смелостью и красотой.

Градиент

Посмотрите, как оригинально смотрится маникюр, в котором цвета располагаются в правильном порядке. Да еще с тоновым градиентом. С таким маникюром просто грех не завалить всю ленту демонстрацией вкуснейших коктейлей на бортике бассейна. Кстати, такой маникюр поможет скрыть неровности длины, если вы сломали или повредили ноготь перед самым отъездом.

Вырви глаз

Собираетесь все отпускные ночи напролет зажигать на Ибице? Или плавать в теплом океане на доминиканских берегах? Выделитесь из толпы ярчайшим сочетанием оранжевого и красного. Только за основу берите оранжевый, потому что избыток красного всегда смотрится вульгарно.

Геометрия

Если офисные правила все-таки лишают вас удовольствия носить яркий маникюр, не отчаивайтесь. Просто уберите основное количество лака, оставив красивый геометрический рисунок по краю ногтевой пластины. Если ноготь очень широкий, модно и вовсе оформить его градиентом.

Фуксия

Фуксия относится к классической летней палитре, поэтому хотя бы один раз за летний сезон цвет должен побывать на ваших ногтях. Отлично сочетается с офисными светлыми, пастельными цветами, так что переборщить не удастся.

Неплохо смотрится и сочетание двух оттенков. Более насыщенный, агрессивный, используйте для прорисовки деталей.

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Яркая зебра

Среди всех ярких цветов розовый и желтый являются самыми любимыми у всех поколений женщин. Невозможно определиться, не так ли? Но мода на покрытие разными цветами рук уже прошла. На смену ему пришел новый тренд – животный принт. Полоски напоминают радужную зебру, видите?

Зеленый

И его варианты. Идеально подходит для летнего маникюра, отправляемся с ним хоть в офис, хоть на вечеринку. Зеленый цвет сам по себе является украшением, поэтому не добавляйте никаких аксессуаров вроде колец, кастетов или массивных браслетов.

Радужный френч

Принято считать, что красоту ногтей идеально подчеркивает классический французский маникюр. Да, но унылый пудровый цвет с белыми полосками наводит скуку. Сделаем ход конем и нарисуем полоски цветным лаком!