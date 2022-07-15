 

Россия настроена на конструктивное сотрудничество с Турцией и Ираном по Сирии

15.07.2022, 0:45, Разное
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Заместитель министра РФ Михаил Богданов заявил, что РФ готова к конструктивному сотрудничеству по Сирии с Турцией и Ираном на предстоящем саммите.
“Мероприятие было очень важным. Репортерам сообщили, что настроение было позитивным”.

РИА Новости ранее сообщало, что президент РФ Владимир Путин отправится в Тегеран 19 июля, по данным Кремля. Там он примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Тайипом Туркишем.



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