Россия настроена на конструктивное сотрудничество с Турцией и Ираном по Сирии

Заместитель министра РФ Михаил Богданов заявил, что РФ готова к конструктивному сотрудничеству по Сирии с Турцией и Ираном на предстоящем саммите.

“Мероприятие было очень важным. Репортерам сообщили, что настроение было позитивным”.

РИА Новости ранее сообщало, что президент РФ Владимир Путин отправится в Тегеран 19 июля, по данным Кремля. Там он примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Тайипом Туркишем.