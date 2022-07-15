 

Эксперты прогнозируют аномальные засухи по всему миру

15.07.2022, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японские исследователи в результате новой научной работы выяснили, что уже к середине текущего столетия человечество может столкнуться с существенным увеличением частоты наступления засушливых периодов.

Если верить результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, уже к 2050-м годам частота наступления засух увеличится на 25-28%. Для отдельных регионов она повысится практически в два раза. К ним относятся юг и центр Южной Америки, Австралия и Средиземноморье.

Эти данные получили в процессе моделирования изменения количества засушливых дней в 59 субконтинентальных регионах планеты. Исследования проводили с учетом высокой или низкой концентрации парниковых газов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Джамалу могут лишить победы на Евровидении-2016

02.01.21 / Пять лет осуществления политики разрешения иметь двоих детей в Китае

30.05.22 / Рецепт салата из спаржи с анчоусами от Юлии Высоцкой

17.06.22 / В Рязановском появится школа с огородом и экотропой

18.02.22 / “Слишком сложно для пользователей”: в новой iOS нельзя будет устанавливать свой фон

27.08.21 / Подводка глаз – тренд этого года: варианты, которые можно легко сделать самой

04.08.21 / Из-за дефицита украинцев экспертов на передаче “Время покажет” заменят армянами

02.12.21 / Парламентарии России и Белоруссии призвали ЕС заняться миграционным кризисом

11.11.20 / В Челябинске запустили завод по производству дыма

26.04.21 / Грета Тунберг обвинила Петрова и Боширова в глобальном потеплении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика