Эксперты прогнозируют аномальные засухи по всему миру

Японские исследователи в результате новой научной работы выяснили, что уже к середине текущего столетия человечество может столкнуться с существенным увеличением частоты наступления засушливых периодов.

Если верить результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, уже к 2050-м годам частота наступления засух увеличится на 25-28%. Для отдельных регионов она повысится практически в два раза. К ним относятся юг и центр Южной Америки, Австралия и Средиземноморье.

Эти данные получили в процессе моделирования изменения количества засушливых дней в 59 субконтинентальных регионах планеты. Исследования проводили с учетом высокой или низкой концентрации парниковых газов.