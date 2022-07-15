Эксперты прогнозируют аномальные засухи по всему миру
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Японские исследователи в результате новой научной работы выяснили, что уже к середине текущего столетия человечество может столкнуться с существенным увеличением частоты наступления засушливых периодов.
Если верить результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, уже к 2050-м годам частота наступления засух увеличится на 25-28%. Для отдельных регионов она повысится практически в два раза. К ним относятся юг и центр Южной Америки, Австралия и Средиземноморье.
Эти данные получили в процессе моделирования изменения количества засушливых дней в 59 субконтинентальных регионах планеты. Исследования проводили с учетом высокой или низкой концентрации парниковых газов.
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