Мнение: Хреново

В Телеграме это проходит под рубрикой “Очень плохие новости”:

“По данным Росстата, в мае 2022 года производство автомобилей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 97%, автобусов – на 77%, тепловозов – на 63%, стекла – на 61%, стиральных машин – на 59%, холодильников – на 58%, грузовых вагонов – на 52%, пассажирских вагонов – на 40%, лифтов – на 35%.

Министерство коммерции Китая подтвердило обсуждение китайским вице-премьером с главой минфина США установления предельной цены на российскую нефть.

«Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», – заявил Алексей Чекунков.

Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение свернуть бизнес в РФ и выйти из СП Iveco-АМТ, которое находится в Миассе”.