 

Мнение: Хреново

15.07.2022, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Телеграме это проходит под рубрикой “Очень плохие новости”:

“По данным Росстата, в мае 2022 года производство автомобилей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 97%, автобусов – на 77%, тепловозов – на 63%, стекла – на 61%, стиральных машин – на 59%, холодильников – на 58%, грузовых вагонов – на 52%, пассажирских вагонов – на 40%, лифтов – на 35%.
Министерство коммерции Китая подтвердило обсуждение китайским вице-премьером с главой минфина США установления предельной цены на российскую нефть.
«Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», – заявил Алексей Чекунков.
Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение свернуть бизнес в РФ и выйти из СП Iveco-АМТ, которое находится в Миассе”.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / Мнение: Путь Скряги, польза от перехода в айти и трудности удалёнки

23.12.21 / Варианты покупки автомобиля в кредит

27.05.21 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поздравили сына с первым днем рождения

05.03.22 / Россияне жалуются на обновление их операционной системы до версии Windows 95

08.02.22 / “Эпидемия”, “Триггер” и “Дурак”: истории успеха отечественного кино за рубежом

05.03.22 / Мнение: Полнейшая Волноваха

18.05.22 / Юбка из фатина совсем не для Барби: как создать с ней образ – от романтического до дерзкого

19.03.21 / Fox News: Путин открыто глумится над Байденом сделав ему унизительное предложение – “[открытые] дебаты”

14.07.22 / Глава немецкой энергетической компании посоветовал немцам меньше мыться ради экономии энергии

17.12.21 / Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика