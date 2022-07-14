 

Умерла бывшая супруга Дональда Трампа

14.07.2022, 23:45, Новости дня
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Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни, сообщил телеканал ABC со ссылкой на семью.

«С большой скорбью сообщаю <…>, что Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного Дональдом Трампом в своей социальной сети Truth Social.

Республиканец добавил, что его бывшая супруга была «восхитительной, прекрасной и потрясающей женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь».

Причины смерти Иваны Трамп не сообщаются. Ивана и Дональд Трамп состояли в браке с 1977 по 1992 год. У пары трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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