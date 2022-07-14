От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека и 14 пострадали
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В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины) за 14 июля 2022 года составляет 16 человек (2 погибли, 14 ранены)», – информирует представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Также по данным представительства, по состоянию на 22:00 (совпадает с мск), со стороны ВСУ было выпущено более 400 снарядов, включая ракеты РСЗО «Ураган» и «Град».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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