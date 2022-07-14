«Я не пойму, почему они страдают на высоких каблуках»: «логичные» рассуждения мужчин о женской моде

В то время как женщины с удовольствием листают модные журналы и примеряют последние тренды, у мужчин несколько иное мнение о модных вещах. Они предпочли бы видеть нас в обтягивающих платьях, коротких шортах или мини. Но что им действительно не нравится в нашей моде? Вкусы женщин и мужчин часто могут отличаться, это очевидный факт, о котором, наверное, все знают. Вы влюбляетесь в новые штаны, а он говорит, что они ему не нравятся. Поддадитесь влиянию и откажетесь? Или предпочтете высказать свое мнение и отстоять шикарные штаны?

Модели оверсайз

В то время как женщинам нравятся свободные пальто и свитера, мужчин подобные модели не впечатляют. Иначе говоря, им нравится, когда видны изгибы вашего прекрасного тела. Так что, даже если женщинам нравится скрывать свой силуэт, мужчины с удовольствием смотрят на него, поэтому отрицают оверсайз.

Широкие джинсы

Широкие джинсы на высокой талии по-прежнему находятся в центре внимания современной моды. Но большинство мужчин равнодушны к веяниям моды и видят только одно – штаны, которые излишне деформируют фигуру и не обтягивают ягодицы или бедра. Это как с оверсайз. Если вы хотите понравиться своей второй половинке, выбирайте прямой или приталенный крой.

Дикие узоры с головы до ног

Женщины иногда слишком стараются привлечь внимание мужчин и быть неотразимыми в любой ситуации. Представители сильной половины человечества, напротив, оценят естественность и непринужденную элегантность. Слишком дикие узоры, а также перебор с аксессуарами будут смотреться дешево и агрессивно.

Комбинезон

Удобный и шикарный — таким видят поклонницы женского пола комбинезоны. А вот у мужчин эта модель вызывает ощущение, что обладательница либо беременна, либо инфантильна. Если вы в настоящее время не беременны, выберите другой наряд, чтобы понравиться своему парню.

Что-то неподходящего размера

Это может вас удивить, но мужчины обращают большое внимание на то, как сидит ваша одежда. Так что, если вы не можете позволить себе узкие легинсы, лучше вообще держитесь от них подальше. Также остерегайтесь перетягивания бедер джинсами или неподходящим нижним бельем. Все это не смущает мужчину, да и у вас может вызвать дискомфорт.

Что же нравится мужчинам: рассуждения

Люк, 24 года: «Я никогда не пойму, почему женщины страдают, выбирая высокие каблуки. Лично мне интересна крутая девушка в кроссовках, а не горячая секс-бомба на ходулях».

Ондра, 32 года: «Когда девушка носит мою рубашку или спит в моей футболке, я не могу оторвать от нее глаз! И наоборот, я не люблю смелые украшения и просто ненавижу бижутерию и подделки».

Мирек, 36 лет: «Меня мало волнует мода. Но чего я точно никогда не пойму, так это белых ботинок или резиновых сапог».

Томас, 26 лет: «Все женщины разные, но я всегда думаю, что это ужасно стыдно, когда она носит мешковатые штаны. Девушка должна носить более обтягивающие вещи, чтобы максимально подчеркнуть свою фигуру».

Последний совет

Никогда ни для кого не меняйтесь. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно и уверенно. Мужчинам вы должны нравиться такой, какая вы есть, несмотря ни на что.