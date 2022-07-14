 

Комбинезон как альтернатива выпускному платью: вдохновляемся стильными образами

14.07.2022, 23:30, Разное
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Выпускной вечер после окончания учебного года стал для школьников своеобразным путем во взрослую жизнь. И если три года подряд выпускники были вынуждены праздновать это событие в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, то в этом году они провели его как можно веселее.

Особый вечер для каждой девушки

Выпускной вечер является одним из самых долгожданных, ценных и волнительных мероприятий для каждого школьника. Особенно для девушек. Потому с особой тщательностью они и подходят к выбору праздничных нарядов. Как правило, это шикарные платья, позволяющие создать образ Золушки на балу. Однако на этот раз многие выпускницы отличились особой оригинальностью. Они остановили свой выбор на красивых и стильных комбинезонах. И не прогадали. Такие наряды отличаются утонченностью, элегантностью и комфортом.

Интересные варианты

Бордовые комбинезоны смотрятся по-королевски. Особенно если выбрать модель, имитирующую платье.

Белые наряды всегда привлекают внимание. Для создания изысканного образа стоит подобрать вариант с длинными рукавами.

Бежевый комбинезон смотрится очень нежно. Такая модель идеально подойдет не только для выпускного вечера, но и для дневной прогулки с друзьями.

Ночью, само собой, девушка может подчеркнуть свою красоту глубоким декольте. Комбинезон в изумрудном исполнении не может не привлечь внимания.

Для любительниц зажигать на танцполе подойдет что-то блестящее. Золотисто-розовый комбинезон – смелое решение.

Иногда вечеринки проходят за городом. Стильный комбинезон горчичного цвета придется как нельзя кстати.

Не бойтесь выглядеть слишком ярко. Привлекательный оливково-зеленый комбинезон с акцентом на плечах вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Красный цвет всегда являлся символом страсти. Такой комбинезон станет предметом зависти окружающих.

Ну а для любительниц романтики подойдет более нежная модель. К примеру, вот такой пастельно-розовый комбинезон.



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