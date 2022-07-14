 

Позднее созревание винограда связали с более ароматным вином

14.07.2022, 23:15, Разное
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Исследования ученых из Университета Аделаиды показали, что качество вина, включая его вкус и аромат, можно значительно улучшить, если воспользоваться одним из методов задержки созревания винограда.

Ученые выбрали три наиболее эффективных методов задержки созревания плодов и проанализировали их особенности. Первый основан на использовании антитранспирантов для запуска транспирации и подходит для винограда, который меняет цвет. Второй подразумевает поздний сбор лозы, но эффективен только для сортов с низкой и средней урожайностью. Третий заключается в ограничении на поздних этапах созревания источников полезных веществ и воды.

Данные исследования помогут виноделам производить еще более качественное вино, контролировать вкус и аромат напитка.



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