Позднее созревание винограда связали с более ароматным вином

Исследования ученых из Университета Аделаиды показали, что качество вина, включая его вкус и аромат, можно значительно улучшить, если воспользоваться одним из методов задержки созревания винограда.

Ученые выбрали три наиболее эффективных методов задержки созревания плодов и проанализировали их особенности. Первый основан на использовании антитранспирантов для запуска транспирации и подходит для винограда, который меняет цвет. Второй подразумевает поздний сбор лозы, но эффективен только для сортов с низкой и средней урожайностью. Третий заключается в ограничении на поздних этапах созревания источников полезных веществ и воды.

Данные исследования помогут виноделам производить еще более качественное вино, контролировать вкус и аромат напитка.