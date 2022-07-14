 

Минобороны России: Украинские военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от медкомиссии

14.07.2022, 22:23, Новости дня
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Украинские военкоматы принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медицинской комиссии, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Генерал подчеркнул, что это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель. Он напомнил, что так действовали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда от безысходности своего положения бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.

«Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам», – заключил Мизинцев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Киева предписали диппредставительствам страны провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, но сделать легально это невозможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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