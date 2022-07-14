Лукашенко обвинил политиков Украины в отказе от славянской идентичности

Украина была потеряна для славянского мира, когда украинские политики отказались от славянской идентичности, задолго до специальной военной операции РФ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии в четверг XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад, восемь лет! Прямо в сердце славянского мира, в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной военной операции – тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Напомним, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил важность указа российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство РФ в связи с тем, что получить российское гражданство хотят многие украинцы.

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

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