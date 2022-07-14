 

Лукашенко обвинил политиков Украины в отказе от славянской идентичности

14.07.2022, 22:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина была потеряна для славянского мира, когда украинские политики отказались от славянской идентичности, задолго до специальной военной операции РФ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии в четверг XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад, восемь лет! Прямо в сердце славянского мира, в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной военной операции – тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Напомним, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил важность указа российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство РФ в связи с тем, что получить российское гражданство хотят многие украинцы.

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.21 / В РФ зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

25.11.20 / Пьяные экс-сотрудники пермского театра разбили «Золотую маску»

22.10.21 / Один из заводов по производству кислорода для COVID-больниц в Украине возобновил работу после поломки – Ляшко

25.06.20 / Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

24.10.21 / В Украину не пустили российскую поэтессу, которая незаконно посещала Крым

12.08.21 / ВАКС освободил из-под стражи вице-мэра Николаева, фигурирующего в деле о злоупотреблениях на 26,8 млн грн

27.07.21 / “Ротару в молодости”, “Подумал, что Ефросинина”. Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

18.08.21 / ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

23.12.21 / Гривна второй день растет к доллару

30.06.20 / Россия начала экспортировать антисептики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика