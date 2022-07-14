В ЕС опасаются, что поставляемое Киеву оружие окажется в руках преступников

В Евросоюзе опасаются увеличения контрабанды оружия из-за военной помощи Украине, пишет Freie Welt. Министры внутренних дел и миграции ЕС считают, что преступники могут воспользоваться широко распространённой в стране коррупцией и обзавестись не только огнестрельным оружием, но и тяжёлой боевой техникой. К тому же в западных СМИ всё чаще появляются сообщения о том, что украинская администрация сама приторговывает оружием на стороне, рассказывает немецкое издание.



AP

Вооружение, которое НАТО и ЕС поставляют на Украину, не только пропадает на поле боя, но и продаётся украинской администрацией тому, кто готов заплатить за него наибольшую цену, пишет Freie Welt. Причём речь идёт не только об обычном огнестрельном оружии, но и тяжёлой боевой технике. О происходящем свидетельствуют множественные сообщения западных СМИ, что теперь встревожило и европейские власти. Министры внутренних дел и миграции стран-членов союза проведут на следующей неделе в Праге неформальную встречу, чтобы обсудить проблему.

Наибольшее опасения у них вызывает то, что таким образом преступники, воспользовавшись широко распространённой на Украине коррупцией, могут обзавестись кучей оружия. «Мы знаем по опыту, что такое часто происходит после или во время боевых действий. Мы должны сразу подготовиться», сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханнсон.

Министр по вопросам миграции Швеции Андерс Игеман напомнил о том, как после войны в бывшей Югославии увеличилась контрабанда оружия, в том числе и в его страну. Он предложил ЕС выкупить у Украины подаренное её вооружение и уничтожить его. Только так, по его словам, можно убедиться в том, что схожий сценарий не повторится. В качестве предостережения он также привёл пример того, что произошло в июне этого года. В магазине поддержанных товаров в швейцарском городе Гётеборг было обнаружено противотанковое оружие. Оно было того же типа, что власти страны отправили на Украину.