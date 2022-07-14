СМИ: Срочная закупка премьер-министром Польши 4,5 миллионов тонн угля

В связи с нехваткой угля в Польше Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, издал срочное распоряжение о закупке 4,5 миллионов тонн угля. Об этом в четверг рассказал портал Onet.

По данным портала, головное правительство подписало документ, согласно которому PGE должна закупить 2,5 млн. тонн кокса и Wenglokoks – 2 000 000 тонн угля – и доставить их в Польшу до 31 октября.

В четверг газета Dziennik Gazeta Prawna сообщила, что в стране может не хватить угля для отопления домов в предстоящий отопительный сезон.

В апреле парламент принял закон, который ввел эмбарго на импорт российского угля. В ответ на возросший спрос на это топливо польские власти решили увеличить добычу угля в стране и ввести контроль над ценами, чтобы снизить их. Правительство планирует продать весь имеющийся в стране уголь населению и доплатить компаниям, которые согласятся продать свои запасы по более низкой цене. Позже правительство заполнит хранилища электростанций.