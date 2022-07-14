Последствия микрогравитации для российских космонавтов менее серьезны, чем для астронавтов НАСА

Международные исследования показывают, что благодаря разработанной в РФ системе борьбы с микрогравитацией у космонавтов в космосе изменения в мозге происходят в меньшей степени или вообще отсутствуют. В этом отличие от астронавтов НАСА. Об этом в четверг пояснила информационная служба ИМБП РАН.

У российских космонавтов не были увеличены периваскулярные пространства. Это говорит о том, что различия в протоколах могут иметь определенные преимущества для здоровья. Исследователи предположили, что контроль микрогравитации и упражнения на сопротивление могут быть факторами перераспределения мозговой жидкости.

Авторы исследования также предположили, что на различия в структуре мозга между космонавтами и астронавтами могут влиять и другие факторы. Хотя влияние мер контроля микрогравитации, режимов упражнений на сопротивление на мозг во время космического полета остается неизвестным, они могут частично объяснить различия в периваскулярных пространствах между астронавтами и космонавтами. Они также сообщили, что на эти различия могут влиять и другие факторы, например, диета.