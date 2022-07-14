Словения ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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По сообщению Министерства иностранных дел Словении, протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО был ратифицирован в четверг Национальным собранием Словении.
“Мы рады, что Национальное собрание Словении только что одобрило протокол о вступлении двух европейских стран, Швеции и Финляндии, в НАТО. Их участие укрепит нашу коллективную безопасность”, – заявило Министерство иностранных дел Словении в Твиттере.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала микроблог, поблагодарив словенскую коллегу Таню Фьон за ратификацию протокола.
Мило Джуканович (президент Черногории) и правительство Хорватии заявили, что с радостью поддержат вступление Хельсинки или Стокгольма в Североатлантический альянс.
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